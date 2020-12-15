По меньшей мере 274 работники СМИ в мире находятся за решеткой из-за профдеятельности, - Комитет защиты журналистов

15 декабря, 2020, 13:09

274 журналисты в 2020 году находятся за решеткой из-за своей профессиональной деятельности в то время, как правительства некоторых стран ограничивают освещение новостей

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ежегодный отчет международного Комитета защиты журналистов (CPJ).

"Это шокирует и возмущает, что мы наблюдаем рекордное количество заключенных журналистов в разгар глобальной пандемии. Эта волна репрессий - это форма цензуры, что препятствует потоку информации и усиливает инфодемию. COVID-19 распространен в тюрьмах по всему миру, и это ставит под угрозу жизни журналистов ", - сказал исполнительный директор Джоэл Саймон.

2020 - пятый подряд, когда за решеткой оказываются более 250 журналистов.

Протесты и политическое напряжение стали катализаторами многих арестов.

В США 2020 года были арестованы или привлечены к ответственности 110 журналистов.

Как говорят авторы отчета, в условиях пандемии авторитарные лидеры мира пытались контролировать прессу, арестовывая журналистов, откладывали судебные процессы, ограничивали количество посетителей и игнорировали повышенный риск для здоровья в тюрьме. Как следствие, по меньшей мере двое журналистов умерли от заражения COVID-19.

Комитет защиты журналистов формирует список зарешеченных из тех, кто находился в заключении в 00:01 1 декабря 2020 года.