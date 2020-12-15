Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для начисления пенсий

15 декабря, 2020, 16:37

Показатель средней зарплаты для начисления пенсий в октябре увеличился на 316 гривен 9 копеек и составил 10 887,46 грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии.

Так, за октябрь 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 10 887 грн 46 копеек.

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