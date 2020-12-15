Оккупанты проводят масштабные военные сборы на Донбассе, - разведка

15 декабря, 2020, 15:20

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают повышение боевой подготовки и проводят сборы со снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой информацию Главного управления разведки.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты одновременно проводятся сборы с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений.

В разведке отметили, что для оказания методической помощи и с целью контроля за качеством проведения занятий в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ.

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