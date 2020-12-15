Обвинив Татьяну Чорновол, Зеленский нарабатывает политические дивиденды своим оппонентам, - Гарань

15 декабря, 2020, 22:02

Владимир Зеленский выбрал неправильную тактику. Обвинив Татьяну Чорновол в умышленном убийстве он зарабатывает политические дивиденды "Европейской Солидарности" и всем сторонникам Януковича и ОПЗЖ

Заявил научный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Мне трудно понять, чем руководствуется власть, когда обвиняет в умышленном убийстве активистку Майдана Татьяну Чорновол. Ясно одно, что такое решение является вполне сфальсифицированным и предвзятым. ГБР, которое должно быть независимым, стало подчинено Банковой. И такое решение точно действует против Владимира Зеленского. Ведь только помогает зарабатывать политические дивиденды "Европейской Солидарности" и всем сторонникам экс-президента Януковича и ОПЗЖ ", - утверждает Гарань.

Также профессор добавил, что в этой ситуации может разыгрываться сценарий так называемого управляемого хаоса.

"Думаю, что в Офисе президента хотят разыграть так называемый российский сценарий "управляемого хаоса". Именно за такой сценарий ухватился Леонид Кучма в 2004 году, когда пытались поляризовать противостояния Януковича и Ющенко. Но это очень опасная игра, которая может выйти из под контроля", - добавил Алексей Гарань.