Нужно не делить деньги, а "забросить удочку", чтобы бизнес мог больше зарабатывать, - Южанина
Такое мнение высказала народный депутат фракция "Европейская Солидарность" Нина Южанина в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Сейчас как раз то время, чтобы предоставить все возможности отступить от тотального сбора заранее налога на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. Ведь именно так, каждый субъект хозяйственной деятельности может инвестировать в развитие своего дела. И это смогло бы ускорить экономическое развитие государства", - утверждает Южанина
Также народный депутат уверена, что роль государства заключается не в том, чтобы распределять средства.
"Государство не должно просто распределять средства. Тем более сейчас, во время пандемии. Никакой нормы, которая давала бы инструменты для развития бизнеса нет. Именно поэтому я лично не поддерживала и не голосовала за бюджет на 2021 год. Потому что утвержденная смета не дает возможности иметь стабильную работу в Украине. По этому бюджету трудно будет просто существовать в этой стране", - добавила Нина Южанина.
- Верховная Рада 15 декабря приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.