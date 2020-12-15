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Espreso.tvЭкономикаНужно не делить деньги, а "забросить удочку", чтобы бизнес мог больше зарабатывать, - Южанина

Нужно не делить деньги, а "забросить удочку", чтобы бизнес мог больше зарабатывать, - Южанина

Нужно дать возможность украинскому бизнесу больше зарабатывать и инвестировать в свое развитие

Такое мнение высказала народный депутат фракция "Европейская Солидарность" Нина Южанина в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Сейчас как раз то время, чтобы предоставить все возможности отступить от тотального сбора заранее налога на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. Ведь именно так, каждый субъект хозяйственной деятельности может инвестировать в развитие своего дела. И это смогло бы ускорить экономическое развитие государства", - утверждает Южанина

Также народный депутат уверена, что роль государства заключается не в том, чтобы распределять средства.

"Государство не должно просто распределять средства. Тем более сейчас, во время пандемии. Никакой нормы, которая давала бы инструменты для развития бизнеса нет. Именно поэтому я лично не поддерживала и не голосовала за бюджет на 2021 год. Потому что утвержденная смета не дает возможности иметь стабильную работу в Украине. По этому бюджету трудно будет просто существовать в этой стране", - добавила Нина Южанина.

  • Верховная Рада 15 декабря приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.

 

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