Навальный обратится в ФСБ и Следственный комитет РФ с заявлением о своем отравлении

15 декабря, 2020, 13:41

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обратился в Следственный комитет РФ и ФСБ в связи со своим отравлением "Новичком"

Об этом он заявил в эфире радиостанции Эхо Москвы после расследования Bellingcat, которое установило, что к данному преступлению причастны российские спецслужбы.

"Я открываю уголовно-процессуальный кодекс, и я прихожу к статье:" Сообщение о преступлении ". В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ. Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует ", - пояснил оппозиционер.

По результатам совместного расследования Bellingcat и The Insider, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

Спецоперация проводилась группой из, как минимум, восьми человек, которые следили за оппозиционером с 2017 года.

Расследователи также выяснили, что отравление основателя ФБК в Томске могло быть уже не первым.

Навального госпитализировали 20 августа 2020 с борта самолета, экстренно приземлился в Омске.

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