Навальный о покушении на него: Путин руководит этой ситуацией

15 декабря, 2020, 12:18

Российский оппозиционер Алексей Навальный убежден, что попытка покушения на него была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным

В эфире радиостанции Эхо Москвы Навальный заявил, что это была запланированная и четкая операция, которую ФСБ осуществляло именно как государственная задача.

"У меня нет никаких сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ", - сказал он.

По словам оппозиционера, "директор ФСБ Александр Бортников никогда не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу".

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, согласно которому к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ.

Журналисты выяснили, что отравление в Томске было уже второй попыткой покушения на Навального. Первое покушение было совершено в Калининграде, тогда пострадала жена Навального Юлия.

Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Такой же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

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