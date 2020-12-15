НАТО не поддерживает покупку Турцией российских С-400 и санкции США против нее, - Столтенберг

15 декабря, 2020, 21:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении США про введение санкций против Турции и о решении турецких властей по закупке С-400

Об этом заявил во время брифинга в Брюсселе, передает РБК-Украина .

По словам Столтенберга, НАТО не поддерживает решение власти Соединенных Штатов Америки о введении санкций против Турции, а также сожалеет о решении Турции про закупку систем противовоздушной обороны С-400 в России.

"Я жалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО были вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также обеспокоен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400", - подчеркнул он.

Напомним, США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демир за покупку в России С-400.

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