На Шулявском мосту в Киеве упали три столба освещения

15 декабря, 2020, 17:25

В Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электропередач. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ответственность - на генподрядчику

Об этом мэр написал в Telegram.

"Заказчик строительства, КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", обратилось с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я. Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту", - написал Кличко.

Кличко сообщил, что ответственность за инцидент лежит на генеральном подрядчике работ по капитальному ремонту путепровода.

Также отметим, что патрульная полиция Киева сообщает об ограничении движения на Шулявском путепроводе в Киеве из-за падения на нем столбов.

"В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении ст. М. Дорогожичи. Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.

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