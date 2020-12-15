 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа Харьковщине СБУ блокировала канал нелегальных пассажирских перевозок из ОРДЛО

На Харьковщине СБУ блокировала канал нелегальных пассажирских перевозок из ОРДЛО

15 декабря на Харьковщине задержали жителя оккупированной части Луганщины, который переправлял пассажиров через Россию в Украину, а также снимал деньги с карточек на подконтрольных территориях

Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный канал житель оккупированной части Луганщины... Сейчас организатору сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу, - ред.) Уголовного кодекса Украины", - написал Абдула.

По данным следствия, подозреваемый возил пассажиров из Луганска в Харьков через неподконтрольные пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Довжанский".

Отмечается, что кроме перевозок, человек снимал с карточек "клиентов" соцвыплаты и привозил наличные в оккупированные районы.

Сейчас в Службе безопасности проверяют возможную причастность подозреваемого к содействию "ЛНР", в частности, в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать