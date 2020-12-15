На Харьковщине СБУ блокировала канал нелегальных пассажирских перевозок из ОРДЛО

15 декабря, 2020, 18:57

15 декабря на Харьковщине задержали жителя оккупированной части Луганщины, который переправлял пассажиров через Россию в Украину, а также снимал деньги с карточек на подконтрольных территориях

Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный канал житель оккупированной части Луганщины... Сейчас организатору сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу, - ред.) Уголовного кодекса Украины", - написал Абдула.

По данным следствия, подозреваемый возил пассажиров из Луганска в Харьков через неподконтрольные пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Довжанский".

Отмечается, что кроме перевозок, человек снимал с карточек "клиентов" соцвыплаты и привозил наличные в оккупированные районы.

Сейчас в Службе безопасности проверяют возможную причастность подозреваемого к содействию "ЛНР", в частности, в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований.

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