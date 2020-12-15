МЗ Польши прогнозирует еще одну волну COVID-19

15 декабря, 2020, 11:11

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в стране вполне реальная

В связи с этим, он порекомендовал правительству продлить карантин до 17 января, сообщает Polskie Radio.

"Сейчас заболеваемость составляет в среднем около 10 000 в день. И если бы третья волна нас охватила, то это привело бы к огромным осложнений в системе здравоохранения. Это тем более важно, что в феврале-марте наблюдается пик заболевания гриппом", - заявил министр.

Напомним, в Польше в январе планируют начать бесплатную и добровольную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции. Вакцинировать смогут и иностранцев, имеющих вид на временное или постоянное проживание в стране.

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