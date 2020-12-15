Минфин продал облигаций на 51 млрд для покрытия дефицита бюджета

15 декабря, 2020, 17:58

15 декабря Минфин по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа привлек в бюджет 51 млрд 439 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн (по курсу НБУ).

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Отметим, это более чем в три раза больше, чем на предыдущем аукционе (15,963 млрд грн).

Так, 15 декабря Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 03.03.2021 на сумму 4,229млрд, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых,

с погашением 16.06.2021 на сумму 10,134 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,50% годовых,

с погашением 21.07.2021 на сумму 11,348 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,75% годовых,

с погашением 27.10.2021 на сумму 6,728 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,56% годовых,

с погашением 11.05.2022 на сумму 3,834 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,70 годовых,

с погашением 01.11.2023 на сумму 2,766 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,98% годовых,

с погашением 26.02.2025 на сумму 3,063 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,18% годовых.

Также Минфин продал валютные ОВГЗ:

с погашением 21.10.2021 на сумму 266 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,80% годовых.

с погашением 21.10.2021 на сумму 57 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,50% годовых.

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