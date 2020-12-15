МОН рекомендует школам объявить каникулы во время усиленного карантина

15 декабря, 2020, 19:50

Министерство образования и науки рекомендует школам объявить каникулы на время усиленного карантина, который будет действовать в Украине с 8 до 24 января

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - говорится в заявлении пресс-службы.

МОН просит школы принять безотлагательные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Также в этот период ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

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