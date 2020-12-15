МОН рекомендует школам объявить каникулы во время усиленного карантина
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - говорится в заявлении пресс-службы.
МОН просит школы принять безотлагательные меры для надлежащей организации в этот период обучения в дистанционном формате, например, с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".
Также в этот период ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.
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