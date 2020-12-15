Майдана "за колбасу", или "за хлеб" в Украине не будет, - Басараб

15 декабря, 2020, 21:59

Настоящие революции в Украине происходили на базе политических, или даже геополитических требований. С материальными требованиями украинцы не выйдут на Майдан

Такое мнение высказал политолог Михаил Басараб в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Если гражданское общество реагирует на некомпетентность власти протестом, мне кажется, это вполне здоровой реакцией. Это пункт первый. Пункт второй, касающийся развертывания Майдана по инициативе бизнеса, то я считаю, что в Украине не было и не будет революций вызванных материальными требованиями . То есть, условно "колбасы", или "хлеба". У нас был и так называемый "тарифный Майдан", и "налоговый Майдан". Они по своей истории схожи с требованиями сегодняшних ФОПов. Но, при всем уважении, требования по которым ФОПы протестуют, не способны перерасти в национальную революцию. Украинцы выйдут на Майдан только тогда, когда политические процессы, то ли, условно, присоединение к России, то ли деспотическое управление власти достигает своего апогея, вызывают общественную негативную реакцию. И это отличает нас от наших соседей", - отметил политолог.