Лишь 22 из 236 семей медиков получили компенсации за смерть близких от коронавируса, - BIHUS.info

15 декабря, 2020, 12:35

Журналисты-расследователи заявляют, что многим семьям медиков, умерших от коронавируса, которым они заразились на работе государство не выплачивает положенные компенсации

Об этом говорится в расследовании BIHUS.info .

Журналисты заявляют, что состоянию на 12 ноября известно о целом 236 смертей медиков от COVID-19, которым они заразились на работе. Специальная комиссия, которая расследует смерти медицинских работников, успела рассмотреть 112 случаев и только в 34 признать, что врачи действительно заразились на работе. При этом максимальные гарантированные государством выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков (в соответствии с полученными журналистами ответов на запросы из 34 страховых случаев, связанных с производством, Фондом соцстраха проведения одноразовые страховые выплаты членам семей умерших медработников в 21 случаях в размере 1,57 млн грн на каждую семью и в 22 случаях - по 210,2 тыс грн, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат)

Среди семей умерших медработников, не получили выплаты - семья врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали по всей Украине для социальной рекламы с надписью "Спасибо".

Венжинович умер 30 сентября из-за двустороннюю пневмонию. У него осталась жена-медик, и двое детей. Компенсации они не получили, потому что на все симптомы ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя все симптомы Ивана указывали на коронавирус. Уже после смерти Ивана Венжиновича МЗ обновило приказы, согласно которым ПЦР-тест больше не единственное, что определяет наличие болезни. Но для жены врача это уже ничего не изменит. Сейчас жена покойного не верит в то, что может получить хоть какие-то выплаты.

Другая история произошла в Черкассах с врачом Олегом Гайдой, который 26 лет работал хирургом в местной поликлинике. 30 июня врач умер от осложнений вызванных коронавируса. Ему было 52 года. Он лишь на две недели пережил своего родного брата Ивана - руководителя военного госпиталя во Львове. Который тоже умер от осложнений вызванных коронавируса.

По делу Олега Гайды заседало две комиссии - обе подтвердили, что врач заразился COVID-19 на работе. Но несмотря на это Фонд Соцстрахование отказался платить и сейчас через суд оспаривает решение комиссий. Понять логику и поведение Фонд соцстраха семья погибшего медика не может. Таким образом получается, что во время эпидемии семье врача, который в этой эпидемии погиб, приходится драться за государственную помощь в суде.

"Фонд аргументирует, что не предоставили документального подтверждения, что врач заразился от инфицированного пациента. В то же время материалы дела содержат действительно перечень лиц с подтвержденным диагнозом с кем контактировал врач в это время и которые, как решили две комиссии, те лица были этим источником. Такие действия со стороны Фонда - это дискредитация исполнительной властью усилий законодательных органов. единогласно приняли этот закон ", - отметила юрист по вопросам здравоохранения Ольга Боженко.

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