Лукашенко заявил о планах по разработке белорусской вакцины от коронавируса

15 декабря, 2020, 13:30

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах по разработке собственной вакцины от коронавируса

Об этом он сказал во время посещения одной из больниц в стране, пишет Белта .

"Убежден, что мы от этой заразы никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться", - отметил он.

Лукашенко добавил, что разработка белорусской вакцины от COVID-19 будет стоить около 5 млн белорусских рублей.

Он также заявил, что в Беларуси есть три пути решения проблемы вакцинации населения: закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска, наладить в республике производство российского препарата, а также заняться разработкой собственной вакцины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb