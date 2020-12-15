Локдаун без ограничения работы общественного транспорта не будет эффективным, - Цыбулько

15 декабря, 2020, 16:32

Правительство планирует локдаун по минималистическому сценарию. Но если будет работать общественный транспорт, то карантин не будет эффективным

Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале "Еспресо".

"Январский локдаун, который планирует правительство, не предусматривает ограничения работы общественного транспорта. Такой формат не будет действенным. Ведь мы все прекрасно знаем, что коронавирусная болезнь лучше всего передается именно в общественном транспорте. Не в развлекательных заведениях, а тем более не на мероприятиях культуры. Поэтому, по моему мнению, такой подход является минималистичным со стороны правительства. Люди резко негативно реагировали на карантин выходного дня и поэтому правительство принимает такие нелогичные решения", - заявил политолог.

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Владимир Цыбулько также добавил: "Причиной такого решения могло стать то, что структура бизнеса общественного транспорта достаточно распространена по всей Украине. На местах это едва ли не самый главный прибыльный бизнес. Его ограничение, считаю, привело бы к быстрой негативной реакции. Именно поэтому, правительство не стало, или побоялось, ограничивать работу общественного транспорта в планировании следующего жесткого карантина".