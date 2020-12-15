Китай шпионил за десятками тысяч американцев через мобильные телефоны, - The Guardian

15 декабря, 2020, 13:00

Китайские спецслужбы используют сети мобильной связи в Карибском бассейне, чтобы шпионить за гражданами США

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на основателя Exigent Media Гэри Миллера.

Как сообщается, для этого подконтрольный им оператор связи во время поездок абонентов за границу направляет на их устройства специальные сигналы.

По словам Миллера, который является специалистом по безопасности мобильных сетей, таким образом китайцы могут отслеживать и перехватывать телефонные разговоры.

Речь идет о командах, которые отправляются операторами связи по глобальной сети без ведома абонента, чтобы определять местонахождение мобильных, связывать их друг к одним и оценивать плату за роуминг.

Но некоторые сигнальные сообщения могут использоваться в незаконных целях, таких как наблюдение, мониторинг или перехвата сообщений.

"Правительственные органы и Конгресс уже много лет знают об уязвимости общедоступных мобильных сетей. Рекомендации по безопасности, сделанные нашим правительством, не были выполнены, и их недостаточно, чтобы остановить злоумышленников. Никто в отрасли не хочет, чтобы общественность знала о серьезности продолжающихся атак слежения. Я хочу, чтобы об этом знали ", - пояснил Миллера.

По оценкам эксперта, за период с 2018 по 2020 год с такими атаками столкнулись десятки тысяч граждан США.

В свою очередь китайская сторона все обвинения отвергает.

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