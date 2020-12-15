КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса, прививки начали делать членам правящей партии, - СМИ

15 декабря, 2020, 12:28

КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса Спутник V

Об этом сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и китайских бизнес-кругах, связанных торговыми отношениями с Пхеньяном.

По информации издания, вакцину начали выборочно вводить представителям правящей Трудовой партии Кореи.

Кроме того, власти Северной Кореи закупила китайское диагностическое оборудование, включая термографы. Их установили на границе между Китаем и КНДР, чтобы постепенно восстанавливать экономическую деятельность между двумя странами.

По официальным данным, в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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