Клинтон призвала отменить коллегию выборщиков в США

15 декабря, 2020, 10:30

Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что США следует отменить коллегию выборщиков

Об этом она написала в Twitter .

Это произошло после того, как она в качестве одного из выборщиков от штата Нью-Йорк отдала голос за демократа Джо Байдена и его кандидатку в вице-президенты Камалу Харрис.

"Я верю, что мы должны распустить коллегию выборщиков и избирать президента на всенародном голосовании, как и других чиновников. Но поскольку она все еще существует, я горжусь, что проголосовала за Джо Байдена и Камалу Харрис", - говорится в сообщении.

Ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон в этом году также входит в коллегию выборщиков от штата Нью-Йорк.

В США получения большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми.

В 2016 году соперником Клинтон на выборах президента США был Дональд Трамп. Он одержал победу благодаря поддержке выборщиков, несмотря на то, что большинство голосов избирателей получила Клинтон.

На выборах президента США 2020 победил демократ Джо Байден. Он набрал 306 против 232 голосов выборщиков в Трампа, который итоги выборов не признает.

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