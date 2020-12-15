Как минимум пять водохранилищ оккупированного Крыма близки к отметке "мертвый объем"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова близки к отметке "мертвый объем". В Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе из-за засухи и обмеления водоемов ввели жесткий режим ограничений подачи воды.

В августе 2020 года Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма выделили 200 млн рублей на сокращение потерь воды в распределительных сетях.

Отметим, что с 27 ноября в Ялте ввели ночное ограничение водоснабжения. Впоследствии оккупационная власть сообщила, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в городе и поселках планируют давать воду по 3 часа утром и вечером .

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