Госагентство развития туризма назвало самые популярные места отдыха в Украине

15 декабря, 2020, 15:19

Государственное агентство развития туризма назвало самые популярные места отдыха в Украине, собранные от мобильных операторов, туристических агентств и Google.

Об этом пишет Радио Свобода.

"По словам мобильных операторов, мы знаем, что в течение этого лета в Украине вырос внутренний туризм. Херсонщина стала одним из прорывов этим летом. Мы надеемся, что каждый раз один или два региона будут открываться по-новому для туриста. Это также одна из наших задач - стимулировать регионы максимально открывать свой туристический потенциал ", - сообщили изданию в Агентстве.

Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила информацию о топ туристических объектов, мест и направлений Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2020 года.

В первую пятерку запросов среди природных парков и заповедных зон вошли: Бакота, Розовое (Лемурийское) озеро, Тустань, Синевир, Голубые озера на Черниговщине.

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, X-Park в Киеве.