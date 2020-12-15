Google разрешил своим работникам до сентября работать дистанционно

15 декабря, 2020, 13:30

Компания Google позволила работникам два дня в неделю работать дистанционно, а три дня - в офисе

Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что гендиректор Google Сундар Пичай заявил, что сотрудники компании вернутся в офис в сентябре 2021 года.

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Так, компания будет тестировать идею "гибкой" рабочей недели.

"При таких условиях сотрудники будут работать не менее трех дней в неделю в офисе, а два дня - из дома", - отметил Пичаи.

По его словам, компания стремится проверить, как повлияет такая модель работы на производительность работников.

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"Ни одна компания нашего масштаба не использовала полностью гибридную модель работы, хотя некоторые начинают тестировать новую форму - так будет интересно испытать ее", - добавил он.

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