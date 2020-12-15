Генпрокурор США Уильям Барр подал в отставку

15 декабря, 2020, 10:22

Ставленник президента Трампа в должности генерального прокурора США Уильям (Билл) Барр подал официальное письмо главе Белого дома с просьбой об отставке перед Рождественскими праздниками

Об этом сообщил сам американский президент написал в Twitter.

"Только имел очень приятную встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он выполнил прекрасную работу! Согласно письму, Билл идет (в отставку - ред.) перед Рождеством, чтобы провести каникулы со своей семьей ", - написал Трамп.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family ... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

В другом сообщении действующий глава Белого дома отметил, что обязанности генпрокурора, который также возглавляет Министерство юстиции США, будет исполнять заместитель Барра Джефф Роузен.

Трамп также обнародовал содержание письма от генпрокурора США. В нем Барр, в частности, называет Соединенные Штаты "глубоко разделенной страной" и выражает намерение оставить администрацию 23 декабря.

Напомним последние дни Дональд Трамп остро критиковал Уильяма Барра через целый ряд провалов в судах в попытках подтвердить "масштабные фальсификации" на выборах президента США. Это вызвало разговоры в Вашингтоне о возможности скорой отставки действующего генпрокурора США.

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