15 декабря, 2020, 16:37

Бывшей народному депутату Татьяне Чорновол вручили обвинение по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Татьяне Чорновол вручили обвинительный акт за участие в Революции Достоинства. Ее обвиняют в причастности к поджогу офиса Партии регионов в 2014 году.

"В нем фактически ничего не изменилось. Фактически это переписывание подозрения. То есть, за полгода следствия ничего не изменилось", - сказала Чорновол.

Она отметила, что в обвинении говорится: "Во время массовых беспорядков с целью насильственного захвата здания офиса Партии регионов Чорновол договорилась с неустановленными в настоящее время следствием лицами, совершившими поджог указанного здания, где находилось около 50 человек, для дальнейшего беспрепятственного проникновения в указанное помещение. Действия были направлены на умышленное противоправное причинение смерти другим людям, в том числе Захарову, с целью незаконного насильственного захвата здания".

Чорновол отметила, что согласно мотивам, которые отмечает ГБР, ее "фактически обвиняют в мотивах массового убийства".

Бывшая нардеп заявила, что готова получить приговор по этому делу.

"Я готова на любой приговор. Вот я приняла себе такое решение, я готова выслушать любой приговор Печерского суда. Почему? Потому что, если приговор будет справедливым, а я никого не убивала, Майдан себя защищал. У Майдана не было умысла кого-то убивать. Если приговор будет сфальсифицирован, как это обвинение, если меня признают виновной... Я готова принять этот приговор. Потому что, я считаю, что он ускорит конец этой бестолковой "зеленой" власти", - отметила Чорновол.

Напомним, ранее бывшей народному депутату Татьяне Чорновол изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

14 декабря Чорновол сообщила, что ей 15 декабря вручат обвинение по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

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