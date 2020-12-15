Фьюри посоветовал Джошуа выбросить пояс WBO, за который хочет драться Усик

15 декабря, 2020, 10:50

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри посоветовал соотечественнику Энтони Джошуа отказаться от титула WBO ради боя с ним

Об этом Фьюри заявил в шоу Good Morning Britain.

Он призвал Джошуа отказаться от защиты титула WBO (Всемирной боксерской организации) ради самого боя в супертяжелом весе за последние годы.

"Если Джошуа придется выбросить к черту тот бесов пояс, то я уверен, что он так и сделает. На кону самая схватка этого поколения. На кону то, о чем мечтают болельщики. Надеюсь, Джошуа даст им то, о чем они просят. Даст им то, чего они хотят ", - сказал Фьюри.

Джошуа владеющий титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.

"Let's hope this fight happens ... I've been willing to take the fight for the last 5 years." @Tyson_Fury tells @piersmorgan and @ susannareid100 about why he decided to challenge @anthonyfjoshua in the ring.



He also has a message for the two-time unified heavyweight champion. pic.twitter.com/kAEx0ePPpo - Good Morning Britain (@GMB) December 14, 2020

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