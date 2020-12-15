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Espreso.tvСпортФьюри посоветовал Джошуа выбросить пояс WBO, за который хочет драться Усик

Фьюри посоветовал Джошуа выбросить пояс WBO, за который хочет драться Усик


фото: BoxingScene
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри посоветовал соотечественнику Энтони Джошуа отказаться от титула WBO ради боя с ним

Об этом Фьюри заявил в шоу Good Morning Britain.

Он призвал Джошуа отказаться от защиты титула WBO (Всемирной боксерской организации) ради самого боя в супертяжелом весе за последние годы.

"Если Джошуа придется выбросить к черту тот бесов пояс, то я уверен, что он так и сделает. На кону самая схватка этого поколения. На кону то, о чем мечтают болельщики. Надеюсь, Джошуа даст им то, о чем они просят. Даст им то, чего они хотят ", - сказал Фьюри.

Джошуа владеющий титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.

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