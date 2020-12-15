Евросоюз утвердит вакцину Pfizer/BioNTech до Рождества, - СМИ

15 декабря, 2020, 16:10

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует утвердить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для использования в ЕС до Рождества, а не в конце месяца, как ожидалось

Об этом сообщает Bild .

Издание ссылается на источники в Еврокомиссии и немецком правительстве.

По информации издания, регулятор ЕС планирует утвердить препарат 23 декабря.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве также сообщает, что EMA хочет утвердить вакцину 23 декабря.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что он надеется, что ЕС получит одобрение вакцины до Рождества.

Канада, как и Великобритания, США, Мексика и Бахрейн одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

Накануне в США начали вакцинацию от COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb