Евросоюз подготовил новые жесткие правила для Facebook, Amazon и Google
За нарушение правил будут огромные штрафы, сообщает DW .
Проекты "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" имеют конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС. Компании могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции.
Более того, им может быть полностью запрещен доступ на рынок ЕС за "серьезные и неоднократные нарушения закона".
Компании должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Facebook и другие компании предупредили, что усиление регулирования может побудить их уйти из ЕС, что может стоить рабочих мест и заблокировать доступ для пользователей с ЕС.
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