ЕС и Украина обсудили последствия оккупации Крыма Россией

15 декабря, 2020, 08:16

Евросоюз в очередной раз подтвердил свою позицию по непризнания оккупации Крыма

Об этом говорится в информации, обнародованной по итогам проведения дискуссии о последствиях оккупации Крыма Российской Федерацией на сайте Европейской службы внешних действий , информирует ZN.ua

Украина презентовала концепцию Крымской платформы. Участники обсудили сотрудничество в международном формате и соблюдения международного законодательства.

Представители поговорили о политике безопасности ситуацию через милитаризацию Крыма Россией.

"ЕС не признает и не будет признавать в будущем незаконной аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Он остается в полной мере преданным политике непризнания (оккупации - ред.)", - говорится в документе.