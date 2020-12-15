ЕС и Украина обсудили последствия оккупации Крыма Россией
Об этом говорится в информации, обнародованной по итогам проведения дискуссии о последствиях оккупации Крыма Российской Федерацией на сайте Европейской службы внешних действий , информирует ZN.ua
Украина презентовала концепцию Крымской платформы. Участники обсудили сотрудничество в международном формате и соблюдения международного законодательства.
Представители поговорили о политике безопасности ситуацию через милитаризацию Крыма Россией.
"ЕС не признает и не будет признавать в будущем незаконной аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Он остается в полной мере преданным политике непризнания (оккупации - ред.)", - говорится в документе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb