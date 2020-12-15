Действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса, - Минобороны о скандале по перевозке тел погибших военных
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Как говорится в сообщении, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблениях при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой.
"Установлено, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок. После аудита Управления цивильно-военного сотрудничества Генерального штаба и воинских частей по использованию средств и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц", - заявили в Минобороны.
Ранее украинская тележурналистка Соколова написала, что некоторые чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке тел украинских военных с Донбасса.
Министр обороны поручил срочно проверить факты, изложенные в публикации Янины Соколовой относительно возможных злоупотреблений должностных лиц.
По следам ваших публикаций ... По поручению Министра, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции ...Опубликовано Министерство обороны Украины вторник, 15 Декабря 2020
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