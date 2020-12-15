Действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса, - Минобороны о скандале по перевозке тел погибших военных

15 декабря, 2020, 20:00

В Минобороны обещают решить вопрос ответственности должностных лиц, причастных к скандалу с перевозкой тел погибших украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблениях при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой.

"Установлено, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок. После аудита Управления цивильно-военного сотрудничества Генерального штаба и воинских частей по использованию средств и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц", - заявили в Минобороны.

Ранее украинская тележурналистка Соколова написала, что некоторые чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке тел украинских военных с Донбасса.

Министр обороны поручил срочно проверить факты, изложенные в публикации Янины Соколовой относительно возможных злоупотреблений должностных лиц.

По следам ваших публикаций ... По поручению Министра, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции ... Опубликовано Министерство обороны Украины вторник, 15 Декабря 2020