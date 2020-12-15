Денисова 2 месяца ждет ответа от российской коллеги относительно поездки в оккупированный Крым

15 декабря, 2020, 12:30

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что еще в октябре направила запрос российском омбудсмену Татьяне Москальковой на организацию визита в оккупированный Крым

Об этом она заявила в комментарии проекту Крим.Реалии .

"Я бы очень хотела поехать и посетить тюрьмы, где находятся наши граждане, проверить условия содержания там. Потому что, когда родственники или сами заключенные пишут письма или звонят о том, что там условия невозможны, а затем госпожа Москалькова на ПАСЕ на заседании комитета по правам человека говорит, что все хорошо, что все прекрасно, что может уполномоченное поехать. Я хочу воспользоваться этим правом. Я обратилась к ней и сказала: "Если вы, госпожа Москалькова, такое сказали, почему я не еду. Я прошу вас обеспечить мне такую возможность, и все же увидеть наших граждан ", - рассказала Денисова.

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По ее словам украинского омбудсмена, она хотела бы увидеть то, как живут крымчане в условиях аннексии. Но ответа от Москальковой нет.