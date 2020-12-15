Чисора нашел соперника после поражения от Усика

15 декабря, 2020, 19:11

Британский супертяжеловес Дерек Чисора может провести следующий бой против своего соотечественника Джо Джойса

Об этом сообщает Sky Sports.

Чисора планирует провести 4 боя в 2021 году.

"Возможно, следующим соперником Дерека станет Джо Джойс. Он прекрасно выглядел в последнем бою с Даниэлем Дюбуа. Я уверен, что у команды Джойса потекут слюнки от такой возможности. Дерек хочет боксировать четыре раза в 2021 году. Он просто хочет действовать и все равно кто станет его соперником. Пока это большие и значимые бои, он готов", - заявил промоутер Чисоры Дэвид Хэй.

Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

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