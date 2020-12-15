Бюджет на 2021 не является социально ориентированным на население. Это бюджет "слуг народа", - Мария Ионова

15 декабря, 2020, 19:32

Бюджет на 2021 не учитывает все социальные и экономические проблемы страны. Этот бюджет рассчитан на содержание власти "слуг народа"

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на телеканале "Еспресо"

"Бюджет в стиле студии "95 квартал". Такой себе "смешной". Не учтены поправки о выплатах врачам и учителям. Об оборонном секторе и повышении зарплат военным во время, когда страна находится в состоянии войны, вообще не идет речь. На оборонный сектор в бюджете на 2021 год выделили такие же средства, как и на текущий год. Абсурдность главной сметы государства достигла апогея", - добавила Ионова.

Народный депутат уверена, что таким образом президент Владимир Зеленский пытается строить вполне авторитарный режим с олигархическим типа.

"Даже не скрывая свою наглость, в бюджете увеличивают расходы на Офис Президента и на силовые структуры. Господин президент, видимо, считает, что таким образом может сохранить свой пост. Другого объяснения я не вижу", - сказала она.