Автобусный перевозчик FlixBus запустил продажу билетов через Приват24

15 декабря, 2020, 16:02

Автобусный перевозчик FlixBus объявил о начале сотрудничества с ПриватБанком - билеты сервиса теперь можно приобрести через Приват24 и в кассах и терминалах самообслуживания банка

Об этом пишет Экономическая правда.

По информации издания, забронировать через билетные сервисы можно любые рейсы FlixBus. После оплаты клиент получит билет на электронную почту пассажира, который также будет доступен в приложении Приват24. Приобретенный билет не обязательно распечатывать и не нужно обменивать в кассе.

Через ПриватБанк можно приобрести билеты на рейсы FlixBus с пересадками, однако в приложении они еще не доступны.