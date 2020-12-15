Армения и Азербайджан обменялись военнопленными

15 декабря, 2020, 14:52

Армения и Азербайджан поздно вечером 14 декабря обменялись военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана

Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода, Радио Азатутюн.

Армянской стороне были переданы 44 человека, азербайджанской - 12. Министерство обороны России утверждает, что процесс обмена удерживаемыми лицами происходит при посредничестве российских миротворцев. 14 декабря армянская и азербайджанская стороны передали друг другу тела погибших, находившихся на поле боя вблизи города Шуша.

В начале декабря в Нагорном Карабахе впервые с момента подписания соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном был нарушен режим прекращения огня, это произошло на юге Карабаха.

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