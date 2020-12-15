Апелляционный суд перенес рассмотрение законности национализации ПриватБанка на 2021 год

15 декабря, 2020, 16:39

15 декабря Шестой апелляционный суд Киева перенес рассмотрение обжалования решения Окружного административного суда Киева, который в апреле 2019 года "отменил национализацию" из-за признания недействительным договора о национализации

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Шестой апелляционный суд перенес заседание по делу по рассмотрению решения ОАСК о незаконности национализации ПриватБанка на 26 января 2021 года.

"Несмотря на то, что есть соответствующее решение Верховного суда, который сказал, что вопрос национализации не может рассматриваться в рамках административного производства, представители "шестой апелляции" не желают закрыть дело, не желают отменить решение первой инстанции, вынесенное ОАСК и продолжают рассмотрение", - прокомментировал судебный процесс один из лидеров партии "Демократическая Сокира" Антон Швец, устроивший под судом митинг протеста против попыток отмены национализации госбанка.

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