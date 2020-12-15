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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд перенес рассмотрение законности национализации ПриватБанка на 2021 год

Апелляционный суд перенес рассмотрение законности национализации ПриватБанка на 2021 год

15 декабря Шестой апелляционный суд Киева перенес рассмотрение обжалования решения Окружного административного суда Киева, который в апреле 2019 года "отменил национализацию" из-за признания недействительным договора о национализации

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Шестой апелляционный суд перенес заседание по делу по рассмотрению решения ОАСК о незаконности национализации ПриватБанка на 26 января 2021 года.

"Несмотря на то, что есть соответствующее решение Верховного суда, который сказал, что вопрос национализации не может рассматриваться в рамках административного производства, представители "шестой апелляции" не желают закрыть дело, не желают отменить решение первой инстанции, вынесенное ОАСК и продолжают рассмотрение", - прокомментировал судебный процесс один из лидеров партии "Демократическая Сокира" Антон Швец, устроивший под судом митинг протеста против попыток отмены национализации госбанка.

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