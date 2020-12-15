Александр Турчинов: Реваншисты формируют повестку дня для силовых структур

15 декабря, 2020, 19:05

Сегодня реваншисты формируют повестку дня, в том числе и для силовых структур

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, комментируя то, что ГБР предїявило Татьяне Чорновол официальное обвинение в якобы совершении умышленного убийства во время кровавого противостояния защитников Майдана и силовых структур 18 февраля 2014 года.

По словам Александра Турчинова, попытка очернить героев, превратив их в преступников, а подонков и реальных убийц избавить от ответственности - это и есть признаки реваншистской антиукраинскои власти.

"Обвинения Татьяны Чорновол в умышленном убийстве - это вызов, который подконтрольные "зеленой" власти силовые структуры бросают всем, кто защищал свободу и независимость нашей страны на Майдане", - сказал он.

Турчинов отметил, что 18 февраля 2014 года, во время бойни в Мариинском парке и на Институтской, ночного штурма Майдана, "который был осуществлен с беспрецедентной жестокостью с задействованием всех имеющихся у власти силовых подразделений, от рук силовиков и нанятого властью криминалитета погибли 35 активистов, около тысячи получили тяжелые ранения". "Еще большие мы понесли потери, когда 20 февраля "Беркут" фактически в упор расстреливал героев Небесной Сотни", - отметил он, добавив, что в то же время преступников, зверски убивавших майдановцев, освободили из зала суда и дали возможность уехать в Россию, "а Татьяну Чорновол, которая была с нами на Майдане с первого до последнего дня, не прячась за чужими спинами во время кровавого противостояния, которую зверски избили наемники тогдашней власти, обвиняют в умышленном убийстве".

Руководитель Центрального штаба ЕС подчеркнул, что реванш, который происходит сегодня, является составной сдачи национальных интересов, "что по замыслу Москвы и ее ставленников на Банковой должно обеспечить возврат в орбиту российской империи". "Это вызов для всех, кто был на Майдане, для всех, кто защищал страну на поле боя", - сказал Турчинов, резюмировав, шо защищая Татьяну Чорновол, активисты защищают Революцию Достоинства и путь, по которому пошла наша страна.