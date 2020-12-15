AirBaltic запустила рейсы из Вильнюса в Киев

15 декабря, 2020, 10:26

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic начала осуществлять авиаперелеты из столицы Литвы Вильнюса в Киев, в аэропорт "Борисполь" и обратно

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, AirBaltic будет осуществлять рейсы из Вильнюса в Киев, в аэрпорт "Борисполь" и обратно дважды в неделю - по вторникам и субботам.

В агентстве отметили, что ранее исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс в интервью изданию BNS сообщил, что для этого компании пришлось создать филиал в Литве, поскольку из Латвии пока летать в Киев не разрешено.

"Это техническое решение, потому что мы хотим осуществлять полеты и в так называемых третьих стран, не входящих в ЕС", - цитирует агентство слова Гаусса.

По информации издания, филиал авиакомпании в Литве была зарегистрирована в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон заявила рейсы из Литвы в восьми городов - Амстердама, Берлина, Киева, Лондона, Мюнхена, Осло, Парижа и Риги.

Из Литвы пока осуществляются полеты в Белоруссию, Украину, Турцию, а с начала января планируется летать в Израиль. Из Латвии полеты разрешены только в страны ЕС и Европейской экономической зоны.

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