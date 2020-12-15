234 населенных пункта в трех областях обесточены из-за порывов ветра, - ГСЧС

15 декабря, 2020, 09:14

Из-за порывов ветра по состоянию на утро 15 декабря обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 15 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 204, Сумская - 23 и Киевская - 7", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.