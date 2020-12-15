12 случаев столбняка зафиксировали в Украине с начала года, - Минздрав

15 декабря, 2020, 15:35

С начала 2020 года в Украине выявили 12 случаев столбняка

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве в Facebook.

"В целом за 2020 год зарегистрировано 12 случаев заболевания столбняком. Из них 5 случаев среди детей 10-14 лет, 1 - 15-17 лет и у 6 взрослых", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что ревакцинация от дифтерии и столбняка нужна каждые десять лет.

Инфицироваться столбняком возможно из-за попадания грязи в рану, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

"Единственный надежный способ защититься от столбняка - вакцинация. За 10 месяцев в Украине прививки от столбняка получили лишь 64,8% детей до года. Охват прививками в других возрастных категориях: 1,5 года - 66,4%, 6 лет - 46,5 %, 16 лет - 63%, взрослые - 39,3%", - говорится в сообщении.