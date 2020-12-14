Зеленский с Ермаком, Шмыгалем и Разумковым почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

14 декабря, 2020, 09:52

Об этом сообщает Офис президента в Telegram.

Первые лица в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложили цветы к знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

Участники мероприятия почтили память ликвидаторов минутой молчания.