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Espreso.tvОбществоЗеленский с Ермаком, Шмыгалем и Разумковым почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Зеленский с Ермаком, Шмыгалем и Разумковым почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы


фото: t.me/OP_UA/
Президент Владимир Зеленский , премьер Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

Об этом сообщает Офис президента в Telegram.

Первые лица в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложили цветы к знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

Участники мероприятия почтили память ликвидаторов минутой молчания.

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