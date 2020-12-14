Зеленский с Ермаком, Шмыгалем и Разумковым почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
14 декабря, 2020, 09:52
Президент Владимир Зеленский , премьер Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы
Об этом сообщает Офис президента в Telegram.
Первые лица в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложили цветы к знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.
Участники мероприятия почтили память ликвидаторов минутой молчания.
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