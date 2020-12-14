Зеленский просит ускорить достройку приемных отделений "экстренки": сейчас из них готова только половина

14 декабря, 2020, 15:25

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания под председательством Зеленского.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей" , - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Так, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, пока готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи. До конца года там будут принимать современное оборудование.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделено более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, продолжается совершенствование маршрутизации больных.

Шмыгаль также напомнил, что 14 декабря началась регистрация на портале в приложении "Дия" людей, которые обращаются за единовременной материальной помощью от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.

"По предварительным оценкам, около миллиона человек попадают под возмещение восьми тысяч гривен. Регистрация продлится с сегодняшнего дня до 31 декабря включительно. Те, кто зарегистрируются 29-31 декабря, получат оплату в начале января. Другие заявители должны получить выплаты до Нового года", - отметил Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что подать заявку можно на портале "Дия" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". После проверки данных деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет.

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