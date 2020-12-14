Зеленский назначил Лысого главой Госуправления делами
14 декабря, 2020, 20:27
Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого
Об этом говорится в указе президента №566 / 2020.
"Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами по 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в документе.
Лысый занимал должность заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности главы этого ведомства.
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