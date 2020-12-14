Заповедник в Чернобыле внесли в список мировых природоохранных зон
Об этом сообщает сайт заповедника.
В декабре базу обновили и украинский заповедник добавили в перечень.
"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу - очень важное событие не только для заповедника, но и для всей Украины. Ведь оно приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых им в сфере охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.
Как заявили в заповеднике, много платформ включают WDPA для предоставления информации разнообразным пользователям, например предприятиям и правительствам в различных секторах. База предоставляет теперь данные и о Чернобыльском заповеднике.
Справка. Мировая база данных о природоохранных территориях - полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях. Там более 260 тыс. записей.
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