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Espreso.tvОбществоЗаповедник в Чернобыле внесли в список мировых природоохранных зон

Заповедник в Чернобыле внесли в список мировых природоохранных зон

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник внесли во Всемирную базу природоохранных территорий (WDPA)

Об этом сообщает сайт заповедника.

В декабре базу обновили и украинский заповедник добавили в перечень.

"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу - очень важное событие не только для заповедника, но и для всей Украины. Ведь оно приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых им в сфере охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как заявили в заповеднике, много платформ включают WDPA для предоставления информации разнообразным пользователям, например предприятиям и правительствам в различных секторах. База предоставляет теперь данные и о Чернобыльском заповеднике.

Справка. Мировая база данных о природоохранных территориях - полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях. Там более 260 тыс. записей.

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