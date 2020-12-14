Заповедник в Чернобыле внесли в список мировых природоохранных зон

14 декабря, 2020, 08:48

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник внесли во Всемирную базу природоохранных территорий (WDPA)

Об этом сообщает сайт заповедника.

В декабре базу обновили и украинский заповедник добавили в перечень.

"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу - очень важное событие не только для заповедника, но и для всей Украины. Ведь оно приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых им в сфере охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как заявили в заповеднике, много платформ включают WDPA для предоставления информации разнообразным пользователям, например предприятиям и правительствам в различных секторах. База предоставляет теперь данные и о Чернобыльском заповеднике.