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Espreso.tvОбществоЗа неделю в Украине выписали 14 тыс. штрафов за отсутствие масок

За неделю в Украине выписали 14 тыс. штрафов за отсутствие масок


фото: reuters
В Украине за неделю в госбюджет поступило 465 тыс. грн штрафов за отсутствие масок

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса президента.

"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - говорится в сообщении.

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