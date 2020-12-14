За неделю в Украине выписали 14 тыс. штрафов за отсутствие масок

14 декабря, 2020, 16:00

В Украине за неделю в госбюджет поступило 465 тыс. грн штрафов за отсутствие масок

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса президента.

"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - говорится в сообщении.

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