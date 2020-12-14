Интерпол отказывает в розыске подозреваемых в военных преступлениях в аннексированном Крыму, - прокуратура

Об этом он сообщил в интервью "Зеркалу недели".

"Непосредственно со штаб-квартирой Интерпола мы не общаемся, такой порядок. Отмечу, что практически ни один крымский правонарушитель через каналы Интерпола не разыскивался", - отметил Поночовный.

По словам руководителя крымской прокуратуры, ведомство объявляло в розыск одного из командиров "самообороны Крыма" - Армена Мартоняна по прозвищу "Самвел". Его подозревают в нескольких тяжких преступлениях.

Однако через Интерпол его разыскать не удалось, ведь организация через некоторое время сняла его с розыска в связи с тем, что "преследование якобы имело политически мотивированный характер".

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