Интерпол отказывает в розыске подозреваемых в военных преступлениях в аннексированном Крыму, - прокуратура
14 декабря, 2020, 21:33
Руководитель прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный заявил, что сейчас есть "проблема с объявлением в международный розыск через Интерпол обвиняемых и подозреваемых в "крымских делах"
Об этом он сообщил в интервью "Зеркалу недели".
"Непосредственно со штаб-квартирой Интерпола мы не общаемся, такой порядок. Отмечу, что практически ни один крымский правонарушитель через каналы Интерпола не разыскивался", - отметил Поночовный.
По словам руководителя крымской прокуратуры, ведомство объявляло в розыск одного из командиров "самообороны Крыма" - Армена Мартоняна по прозвищу "Самвел". Его подозревают в нескольких тяжких преступлениях.
Однако через Интерпол его разыскать не удалось, ведь организация через некоторое время сняла его с розыска в связи с тем, что "преследование якобы имело политически мотивированный характер".
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