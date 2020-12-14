Я не верю, что может что-то измениться, - одна из лучших теннисисток Украины рассказала, почему не ходила на выборы

14 декабря, 2020, 13:51

Шестая ракетка Украины Леся Цуренко призналась, что не ходила на местные выборы этой осенью, потому что не верит, что они могут что-то изменить

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

По словам Цуренко, у нее есть свое мнение относительно политики, но она его не высказывает.

"Ходила ли я на местные выборы? Нет. Во-первых, прописка. Во-вторых, я не верю в то, что это может что-то изменить. Без углубления в политическую тему, я думаю, что это непростой вопрос для нашей страны. Повторюсь, но не уверена, что это поможет что-то изменить. У меня есть свое мнение относительно политики, но я его не высказываю", - сказала теннисистка.

31-летняя Леся Цуренко занимает 145-е место в рейтинге WTA. Это шестой показатель среди украинских теннисисток.

В августе Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову в рамках первого круга турнира в Праге.