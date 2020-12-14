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Вице-спикер Госдумы РФ назвал Украину "ногой России", которую "надо лечить"


фото: 24tv
Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой назвал Украину "ногой России"

Об этом он заявил в интервью Тине Канделаки.

По словам Толстого, оккупация Крыма - это "национальная идея России".

"Украина - это часть России. Мы обсуждаем Украину, потому что это русские люди", - подчеркнул Толстой.

Он сравнил Украину с ногой.

"Украина - это наша нога. Она болит... Мы говорим о ней, но не лечим. Украину нужно лечить", - заявил он.

  • Россия начала войну в Украине в 2014 году с аннексии Крыма и оккупации с установлением марионеточных режимов в части Донецкой и Луганской областей.

 

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