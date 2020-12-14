Вторая ракетка Украины заразилась коронавирусом

14 декабря, 2020, 19:25

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская получила положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ястремской.

"Это был непростое для меня время. Прилетела в Дубаи с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела. Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо. После определенных тестов, я медленно начну входить в тренировочный процесс. Будьте осторожны ", - написала Ястремская.

20-летняя Даяна Ястремская занимает 29 место в рейтинге WTA. Это второй показатель среди украинских теннисисток.

10 сентября Ястремская уволила тренера Сашу Бажина , который поздравил ее соперницу с победой над украинкой.