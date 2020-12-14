Впервые от коронавируса умер лидер одного из государств

14 декабря, 2020, 22:59

От коронавируса умер премьер-министр южноафриканского Королевства Свазиленд Амброз Дламини

Об этом сообщает BBC .

Дламини родился в 1968 году, работал в банковских структурах, в октябре 2018 возглавил правительство страны. 16 ноября у 52-летнего премьера диагностировали коронавирус. В начале декабря его состояние здоровья резко ухудшилось, его доставили в больницу. Через две недели после госпитализации он скончался.

Свазиленд - небольшая страна на юге Африки без выхода к морю, одна из последних абсолютных монархий в мире. Население страны - около 1 млн человек.

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